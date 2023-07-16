



Окрик из Белого дома

Большинство недоразумений между США и Израилем происходят от двусмысленности их отношений. Непонятно: то ли это дружба двух братьев, один из которых моложе, беднее и слабее, но обладает собственным достоинством и своей ценностью в глазах окружающих. То ли что-то вроде споров богатого папы и взрослеющего отпрыска, который не стесняется брать у родителя деньги, но возмущается, когда ему читают нотации.



Именно в таком духе проходит заочная перепалка между министром национальной безопасности Бен-Гвиром и его американскими оппонентами. Когда Бен-Гвир дерзко заметил в адрес президента Байдена: «Израиль - это вам не лишняя звезда на американском флаге США», обозреватель New York Times Томас Фридман напомнил ему, сколько миллиардов долларов безвозмездно перевели США еврейскому государству за всю историю его существования. Мол, не забывайтесь: кто девушку обедает, тот ее и танцует.



11 июля Фридман написал в своей колонке, что американская администрация готова пересмотреть своих отношений с Израилем. Причины недовольства Байдена - действия ультраправой коалиции: расширенное строительство на территориях и разговоры об аннексии Иудеи и Самарии, сопротивление новой иранской сделке, жесткое подавление протестов и, разумеется, юридическая реформа. Все это «подрывает общие интересы Израиля и США», прежде всего, план создания палестинского государства на Западном берегу.



Казалось бы, принцип двух государств для двух народов давно не обсуждается даже умеренными израильскими политиками, да и власти США в разные периоды относились к нему неоднозначно. В данном случае Фридман выражает мнение американских демократов, тех, кто сейчас находятся у руля и кого тревожит правый уклон кабинета Нетаниягу. Знакомая история; нужно просто потерпеть и дождаться, когда во главе Шатов окажется президент-республиканец, более правый и лояльный к еврейскому государству…



А если не окажется? Если снова победят демократы? Рассчитывать на доброго американского «царя» и пережидать злого - сомнительная стратегия. Сколько бы мы не гордились своей независимостью, сколько бы не заявляли, что «Израиль - не банановая республика», в мире у нас нет других союзников, нет страны, способной и готовой нас защищать и поддерживать. Так что окрик из Белого дома и New York Times неприятен, но справедлив.



Мы уже переживали охлаждение отношений в период правления Демократической партии США. Однако до сих пор никто из американских президентов не позволял себе прямым текстом объявлять, что правительство Израиля не устраивает Штаты («самое радикальное со времен Голды Меир», по словам Байдена). Никто не грозил пересмотром наших связей, которые оставались незыблемыми на протяжении нескольких поколений. Никто, включая Обаму, не отказывал от Белого дома министрам Израиля и самому премьеру. Эксперты отмечают, что требование Совета национальной безопасности «обеспечить израильским левым мирный протест» сформулировано так же резко, как подобные обращения к тоталитарным и недемократическим режимам. Байден, которого его недоброжелатели пытаются представить сонным, впадающим в маразм дедушкой, на самом деле ведет себя беспрецедентно жестко и с врагами, и с друзьями - со всеми, кто «сходит с рельсов» американских представлений о демократии и прочих ценностях. Даже когда власть в США сменится, манера угрожать Израилю и предъявлять ему требования может стать традицией общения между двумя государствами.



С противоположной стороны нынешнему хозяину Белого дома противостоят не менее упрямые соперники, те, кто менее всех в Израиле дорожит связями с Америкой. Это не прагматик Биби, всегда перегибавший палку лишь там, где ее нельзя было сломать. Ультраправые лидеры убеждены, что Израилю не нужны друзья, особенно если эта дружба сопровождается обязательствами и компромиссами. Залог безопасности еврейского государства - не поддержка Америки, а Бог и собственная военная мощь. Только такой Израиль будет по-настоящему ни от кого не зависим, и, разумеется, в нем будет господствовать правая и крайне правая идеология.



Поэтому Бен-Гвир не боится дерзить американцам, еще больше накаляя обстановку: он ничего не теряет. Зато Нетаниягу приходится лавировать между Белым домом и своим радикальным кабинетом, который гарантирует ему власть. Вся сила Биби сегодня уходит на то, чтобы удержать равновесие, не дать свалить себя ни собственным министрам, ни участникам протестов, ни давлению США.



О том, на чьей стороне правда, речи нет - как говорится, оба хуже. Ультраправые деятели усугубляют конфликт с нашим единственным союзником, а Байден и его команда вбивают клин между народом Израиля и его правительством. На это направлены последние высказывания и действия американских политиков, включая приглашение в Вашингтон президента Герцога. С ним Байден, вероятно, будет обсуждать, как сменить власть в нашей независимой и суверенной банановой республике, как спасти Израиль и Америку от «самой радикальной» коалиции Биби.



Все это перетягивание каната происходит на фоне раздирающих общество беспорядков, которые администрация США откровенно приветствует и поддерживает. Похоже, наши американские боссы готовы ввергнуть Израиль в огонь гражданской войны, лишь бы избавиться от неугодных им политиков. Им как будто невдомек, что эти депутаты и министры, как бы они ни раздражали своих сограждан и весь остальной мир, были избраны законным демократическим путем.



Американские источники предупреждают, что Вашингтон готов на крайние меры - например, на одностороннее признание палестинского государства, даже под управлением ХАМАСа. Звучит чудовищно, но маловероятно, как, впрочем, и пересмотр отношений США и Израиля, которым пугает придворный обозреватель Байдена. Вряд ли Белый дом предпримет такие кардинальные шаги в преддверии президентских выборов. Просто нынешний президент решил отбросить политес и поставить Израиль на место - на то место, которое ему отведено в отношениях с великой державой.

