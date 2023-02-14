



"Не учите нас жить!"

Время идет, а новая алия из России и, в меньшей степени, Украины, по-прежнему вызывает бурные споры среди тех, кто приехал 30 лет назад. Одних раздражают завышенные претензии новоприбывших, начиная с дорогих съемных квартир в престижных городах и заканчивая навязшим в зубах тыквенным латте. Других восхищает их свобода, уверенность в себе, оптимизм, образованность, знание языков (не ивритом единым!), владение востребованными навыками и профессиями. «Лучшая алия в истории Израиля!» - восклицают комментаторы русскоязычных пабликов. Мы такими не были. Нас забросило в страну бурей перестройки, растерянных, оглушенных звуками незнакомой речи, ничего не понимающих в новой действительности, которую мы постигали по большей части на своих ошибках.



Сегодня «старенькие» искренне стремятся передать «новеньким» свой опыт, но все чаще наталкиваются на спесивое «Не учите нас жить!». Тыквенная алия, похоже, поверила в свою исключительность и не желает принимать ни помощи, ни советов, о чем открыто заявляет в соцсетях. А наивные «ватики» продолжаются стучаться в закрытые двери, пытаясь рассказать и объяснить нечто очень важное. Важное скорее для нас, чем для свежих олим. Чем-то это напоминает конфликт отцов и детей - многое повидавших в жизни отцов и самоуверенных, технически продвинутых детей.



Однако здесь есть существенная разница. Мы учим вас жить в Израиле не ради вашего или даже своего блага. Простите за пафос, но мы делаем это ради своей страны. Мы имеем на это право, потому что пережили с ней много темных дней. Мы видели, как мгновенно чернеет охваченный пламенем автобус и до сих пор помним номера первых взорванных автобусов. Мы хоронили друзей и соседей, погибших в терактах, лежали на полу во время обстрелов и отправляли детей в школу с противогазами. Да, вы успели познакомиться с ракетами из Газы, но для вас это было больше приключением и поводом для шуток о модных пижамах. Мы тоже умеем так шутить, но знаем, что «Железный купол» не всемогущ. И главный секрет этой страны: ее настоящий «Железный купол» - люди.

Чего мы хотим от вас? Чтобы вы стали такими людьми. Теми, на кого можно положиться в трудную минуту, кто отдаст свою кровь соседу, с которым скандалил с утра до вечера, и поделится кровом с жителями разрушенного дома. Только такие люди нужны здесь. Дело не в том, что вы хотите легкой и комфортной жизни, а в том, что не понимаете: Израиль - не курорт с высокими ценами. Это особая, единственная в своем роде земля. На ней можно жить, только если ее любишь и понимаешь. Это очень нелегко, поэтому многие уезжают, не выдержав, но навсегда оставляют здесь свое сердце. И знаете что? Это лучше, чем жить здесь, не испытывая к стране никаких чувств. Мы всегда боялись пятой колонны, скрытых врагов страны, но колонна равнодушных еще опаснее. В трудную минуту - а такие минуты случаются в Израиле с печальным постоянством - от этих людей не будет ни помощи, ни пользы.



Хотите ли вы остаться такими - туристами с дарконом, пособием на квартиру и знанием модных кофеен?



Вам кажется, что вы уже во всем разобрались, и вы с энтузиазмом выходите на демонстрации против диктатуры. Но разрешите вам заметить: в Израиле нет диктатуры. Уничтожительные ярлыки в СМИ - лишь фигуры речи на совести журналистов. Нетаниягу - не Путин и не враг демократии. Его министры - не дармоеды и не враги народа. В нашем народе много противоречий, но врагов нет. Старик в черной шляпе кричит на вас, когда вы проезжаете мимо него в субботу, но он же первым примчится волонтером на «скорой помощи», если вы, не дай Бог, попадете в аварию. Даже с арабским населением все не так просто. Араб-террорист, расстрелявший людей на остановке, и араб-санитар, который учит вашу бабушку ходить после инсульта, могут быть соседями, одноклассниками, родными братьями. Это может быть вообще один и тот же человек. Как это совместить? Никак, но с этим приходится жить.



И да, нас действительно раздражает, что вы не задаете таких вопросов, а спрашиваете только о том, где продаются плюшки, как в Питере. В Пасхальной агаде говорится про четырех сыновей, четыре типа евреев; так вот, самым безнадежным среди них, по мнению большинства мудрецов, считается тот, кто не умеет задавать вопросов. Не то что вы не любопытны - просто вам кажется, что самое важное вы сами знаете. Но это не так. Вы сами в конце концов поймете это, на своем опыте или прислушавшись к другим.



Да, в нашей стране хватает проблем и недостатков. Ее можно и нужно сделать лучше. Но не надо превращать его в Чехию, Дубай, Черногорию, не говоря уж о России и Украине. Каждая алия меняет Израиль, и вы не будете исключением. Но было бы очень жаль, если бы единственным значимым вкладом «лучшей алии» в жизнь еврейского государства стало, уж простите за банальность, пресловутое тыквенное латте.