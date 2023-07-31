



Кого боится государство Галахи?

Осторожно, двери закрываются - центры экстренной репатриации больше не будут работать. Это происходит в тот момент, когда стало очевидно: война России с Украиной будет долгой, и не исключено, что в нее втянется также Беларусь. Люди бегут от обстрелов, оккупации, мобилизации и политических преследований. Риски растут, и те, кто хочет избежать опасности, уже не могут ждать консульских проверок. Они либо уедут туда, где принимают… либо не успеют уехать. Осознавая эту ситуацию, Западные страны упрощают въезд, Израиль, наоборот, усложняет.



В принципе, не секрет: Израилю не нужны беженцы, Израилю нужны евреи. Тема высокого процента неевреев среди приезжающих из России, Украины и Беларуси муссируется уже не один десяток лет, но при нынешнем правительстве планы изменить Закон о Возвращении обретают реальность.



Тем не менее, до сих пор ни один министр интеграции не объявлял публично и открытым текстом, что алия из определенной страны менее предпочтительна, чем другая. Об этом рассуждали раввины, журналисты, политики, но не те, кто уполномочен говорить о репатриации и абсорбции от имени государства. Прежний министр Пнина Тамено-Шете старалась в первую очередь помочь представителям эфиопской общины, и все же при ней был объявлен конкурс на услуги пресс-службы и разъяснительной работы на русском языке. Этот конкурс отменил нынешний глава министерства Офир Софер («Религиозный сионизм»), который постоянно рассказывает прессе и избирателям, что для страны гораздо важнее олим из США и Франции. Для них нужно делать больше, чем для русских, украинцев и беларусов; например, строить субсидированное жилье для компактного проживания выходцев из западных стран. Странная идея для государства, которое всегда провозглашала принцип «плавильного котла». Но это не главное.



Сколько бы ни обсуждали Закон о Возвращении, он пока сохраняется в своем неизменном виде. А значит, нет никаких оснований дискриминировать одних репатриантов по сравнению с другими. Тем более, что под эту дискриминацию попадают и галахические евреи, которым сам Бог велел (в буквальном смысле) жить в Израиле. Но представителей религиозного истеблишмента, к которым принадлежит и министр Софер, это совершенно не волнует.



Почему? Да потому что дело не в количестве неевреев и не в параграфе о внуках. Приезжающие из бывших республик СССР, в основном, люди светские. Постсоветское пространство - практически единственный на сегодняшний день источник светской, образованной алии с огромным творческим и экономическим потенциалом. Эти люди - наш шанс сохранить промышленность, науку, здравоохранение на более или менее достойном уровне. Ведь в нынешних реалиях право-религиозного правительства и его реформ тысячи израильтян стремятся покинуть страну. Эти же реалии вынуждают светских европейских и американских евреев отложить алию на более удачное время. По оценке специалистов, если отток инноваций не прекратится, через полтора года сфера высоких технологий Израиля не досчитается 30-40% предприятий. Фактически, мы вернемся на 20 лет назад, но тех, кто мог бы предотвратить это сползание, здесь не ждут.



Зато религиозные евреи из развитых стран, напротив, рады переехать в Израиль именно сейчас, когда он, как никогда, близок к идеалу государства Галахи. Чтобы стимулировать их приезд, министерство алии, ко всему прочему, обещает им льготы и выплаты, которые до сих пор доставались лишь выходцам из бедных стран. Ну, а здесь они естественным образом станут избирателями тех партий, чья идеология соответствует их убеждениям, - «Религиозного сионизма», «Еврейства Торы» и ШАС.



Вот и ответ на вечный вопрос: «Кому выгодно?». Давно известно, что любая крупная алия обладает большим электоральным потенциалом. Многие политические силы стремились этот потенциал использовать себе на благо, но до недавних пор никто не додумался регулировать поток алии из разных стран и прослоек, увеличивая таким образом число своих избирателей и сокращая электорат конкурентов. Именно это происходит сейчас, пока общество занято протестами и демонстрациями.



Такие преобразования вполне сравнимы по значимости с юридической реформой, хоть и не привлекают и десятой доли доставшегося ей внимания. Это превращение права на репатриацию в привилегию и предоставление этой привилегии на основании страны исхода и (подразумевается) отношения к иудаизму. Ничего подобного никогда не было ни в истории Израиля, ни в его законодательном опыте, ни в основных ценностях еврейского государства, провозглашенных Декларацией Независимости.



Скептики могут возразить, что никто не закрывает въезд для олим из бывшего СССР. Просто у них теперь не будет упрощенной процедуры для оформления статуса репатрианта, как нет его у всех остальных. Но в том-то и дело, что Израиль - не просто страна, дающая гражданство по национальному признаку, а национальное убежище. Нравится нам это или нет, но евреи едут сюда, когда в других местах им плохо, и бегут - когда страшно. С момента основания государства наши власти и еврейские организации проводили потрясающие по смелости и самоотверженности операции спасения. Евреев вывозили из Йемена, Югославии, Эфиопии, Абхазии - отовсюду, где им грозила опасность. В этих обстоятельствах никто не заставлял их месяцами ждать проверки документов. Сейчас у людей дома война или диктатура, а мы им говорим: запишитесь на прием.



Сегодня только в России ожидают консульской проверки около 13 тысяч человек. Наверняка среди них немало квалифицированных специалистов и успешных бизнесменов, тех, кто мог бы заменить и уезжающих израильтян, и выходящих на пенсию профессионалов Большой Алии. Затраты государства на репатриацию и абсорбцию этих людей окупились бы быстро и во много раз. Но государство в его нынешней ипостаси не хочет видеть их у себя или просто боится. И в этом есть резон: светские образованные репатрианты либо вскоре уедут из государства, которое предпочитает скатываться в прошлый век, либо придут на выборы и изменят его.







