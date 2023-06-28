



Израиль без еврейских внуков

Почти 60 процентов израильтян - за изменение Закона о Возвращении! Так следует из результатов опроса, проведенного институтом «Геокартография». Публикации на эту тему в один день облетели все израильские СМИ и вызвали ликование в определенных кругах. Наконец-то будет поставлен заслон угрозе размывания еврейского характера государства! Даешь Израиль для евреев, а не для еврейских внуков!



Те, кто бурно празднует это проявление народного волеизъявления, наверняка надеются, что одной отменой параграфа о внуках евреев дело не ограничится. Со временем право на репатриацию останется только у галахических евреев. И тогда народ Израиль вернется к своим истокам, потому что никакая «гойская» алия не будет навязывать ему свои чуждые ценности.



Но последователям праворелигиозного объединения «Хотам» - а именно оно заказывало исследование - не стоит радоваться раньше времени. Это всего-навсего опрос, причем неизвестно, насколько он репрезентативен. «Геокартография» против обыкновения не публикует данных о количестве участников, их возрасте, месте проживания, стране исхода и проч. Учитывая характер организации, заказавшей исследование, его выводы не внушают особого доверия.

Другое дело, что тема изменения ЗОВ давно носится в воздухе, а с приходом к власти нынешней право-религиозной коалиции у нее появилось мощное и влиятельное лобби в самых верхах. Ажиотаж вокруг недавнего опроса показывает, что эта идея упала на благодатную почву. В нынешнем правительстве оппонировать ей некому. Будучи вынесена на обсуждение, такая поправка к ЗОВ наверняка будет утверждена.



Скептики предлагают сначала заново определить, кого считать евреем. Но еще разумнее было бы уточнить, что, собственно, мы называем еврейским характером государства, тем самым характером, который якобы «размывает» некошерная алия. Очевидно, здесь подразумевается религиозное и даже ультраортодоксальное толкование этого понятия. То есть, соблюдение заповедей иудаизма, кашрут, шабат - это еврейский характер. А защита своей страны, трудолюбие, талант, жажда знаний, взаимопомощь, милосердие - не еврейский. Разве так думали отцы-основатели Израиля, формулируя Закон о Возвращении? Ведь наших детей не спрашивают, в каком поколении они евреи, когда страна отправляет их на спецоперацию, на войну, на борьбу с террористами.



Послушать ультраортодоксов и других радетелей за новый ЗОВ, так Израиль без «неправильных» олим сразу стал бы таким еврейским, что дальше некуда. Вмиг исчезли бы некошерные магазины и рестораны, гей-парады, субботний транспорт, Евровидение и демонстрации против судебной реформы… Да неужели? Всем этим успешно занимаются и продолжат заниматься самые что ни на есть чистокровные евреи, и даже потомки известных мудрецов и толкователей Торы. Вовсе не еврейские внуки принесли в нашу страну эти «вредные» явления, а неизбежные перемены нового времени. Время нельзя повернуть вспять, если не превращать всю страну в герметически закрытый Бней-Брак с кошерным интернетом. Кстати, интересно было бы провести опрос, хотят ли израильтяне жить в таком стерильном гетто. Вряд ли те же 60% выскажутся «за».



Но вот чего страна бы лишилась, если бы изначально пускала к себе только галахических евреев, так это множества технологий, стартапов, изобретений, произведений искусства, книг и журналов. Тысяч врачей, инженеров, учителей, программистов, рабочих, которые живут и трудятся сегодня в Израиле, и просто хороших людей, наших друзей, родных и соседей. Израиль без еврейских внуков никогда не стал был тем Израилем, какой мы знаем, ценим и любим.

Много лет назад у репатриантов не требовали свидетельства о рождении бабушки и не заставляли их проходить унизительные проверки в раввинатах и консульствах. Жизнь в молодом государстве была так трудна и опасна, что добровольно приехать сюда мог только еврей или сумасшедший. В те времена это было почти одно и тоже, поэтому всех прибывших записывали евреями. Сегодня мы построили страну, в которой люди хотят и стремятся жить. Этим нужно гордиться, а не пытаться вернуть ее обратно в Средневековье.



Увы, нет сомнений: идея изменить закон о возвращении направлена против олим с постсоветского пространства, только против них. Ее инициаторы этого даже не скрывают. Почему? Да потому что ультраортодоксальным лидерам для сохранения власти и сплочения своей общины нужен враг, а «наши» люди подходят на эту роль как нельзя лучше. Их много, они очень разные, они в большинстве своем образованны и независимы и не ходят строем. А главное: их некому защитить, именно сейчас за ними не стоит никакой реальной политической силы. Многие политики, в том числе русскоязычные, отмалчиваются или делают вид, что их беспокоят более важные дела. Пройдет время, и эти же деятели будут призывать отдать им наши голоса на выборах и рассказывать, сколько хорошего они сделали для алии. Вот тогда стоит припомнить им сегодняшнее молчание.