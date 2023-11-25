



Убийца Джорджа Флойда тяжело ранен в тюрьме

Дерек Шовен, полицейский из Миннеаполиса, который в 2020 году во время насильственного задержания убил афроамериканца Джорджа Флойда, подвергся нападению в федеральной тюрьме в городе Тусон (штат Аризона).



На Шовена напал другой заключенный, вооруженный ножом.



Шовен получил тяжелые ранения. Федеральное бюро тюрем подтвердило факт нападения на одного из заключенных этой тюрьмы и отметило, что никто из сотрудников тюрьмы не пострадал и что ФБР знает об этом инциденте.



