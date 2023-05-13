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Зеленский встретился с Папой Римским
13.05.2023 18:53 Ирина Демьянова

Зеленский встретился с Папой Римским

Президент Украины Владимир Зеленский и Папа Римский Франциск провели 40-минутный разговор в Ватикане. 

Об этом сообщило итальянское издание La Repubblica.

Папа встретил Зеленского, опершись на свою трость. Президент Зеленский, приветствуя Папу Франциска, положил руку на сердце и склонил голову.

Во время разговора, который длился 40 минут, с Папой Франциском и Зеленским находился переводчик. Детали переговоров пока неизвестны. 

После разговора с Папой Франциском президент Украины покинул Ватикан.

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