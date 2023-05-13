Зеленский встретился с Папой Римским
Президент Украины Владимир Зеленский и Папа Римский Франциск провели 40-минутный разговор в Ватикане.
Об этом сообщило итальянское издание La Repubblica.
Папа встретил Зеленского, опершись на свою трость. Президент Зеленский, приветствуя Папу Франциска, положил руку на сердце и склонил голову.
Во время разговора, который длился 40 минут, с Папой Франциском и Зеленским находился переводчик. Детали переговоров пока неизвестны.
После разговора с Папой Франциском президент Украины покинул Ватикан.