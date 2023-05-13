



Зеленский встретился с Папой Римским

Президент Украины Владимир Зеленский и Папа Римский Франциск провели 40-минутный разговор в Ватикане.



Об этом сообщило итальянское издание La Repubblica.



Папа встретил Зеленского, опершись на свою трость. Президент Зеленский, приветствуя Папу Франциска, положил руку на сердце и склонил голову.



Во время разговора, который длился 40 минут, с Папой Франциском и Зеленским находился переводчик. Детали переговоров пока неизвестны.



После разговора с Папой Франциском президент Украины покинул Ватикан.

