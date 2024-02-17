



Зеленский пригласил Трампа в Украину и готов с ним поехать на фронт

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов поехать с экс-президентом США Дональдом Трампом на фронт, чтобы показать войну не через соцсети.



"Я его публично пригласил. Это зависит от его желания. Мы хотим, чтобы все кандидаты знали, что действительно происходит на войне. Если Трамп приедет, я готов с ним поехать на фронт", - заявил глава государства.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Зеленский считает, что политики, которые будут говорить об окончании войны, должны знать, как она выглядит.



"Если у нас будет разговор о том, как закончить войну, мы должны продемонстрировать тем, кто принимает решение, как выглядит настоящая война. Не война в Instagram, а настоящая война", - подчеркнул президент Украины.

