



Залужный рассказал, что Украине поможет выйти из позиционной войны

Беспилотники, развитие вооружения и военной техники помогут Украине выйти из позиционной войны.



Об этом написал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в своей статье для CNN.



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По его словам, после смены стратегии применение БПЛА украинскими военными стало массовым. Это позволяет выполнять ВСУ широкий спектр задач.



"Следовательно беспилотные системы, наряду с другими новейшими видами вооружений, являются едва ли не единственным инструментом выхода из военных действий позиционной формы, которые во времени не выгодны для Украины", - пояснил он.



Украинский генерал также отметил, что у России истощены запасы ракет и боеприпасов к артиллерии и ПВО, что влияет на интенсивность боевых действий.