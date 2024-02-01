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Залужный рассказал, что Украине поможет выйти из позиционной войны
01.02.2024 21:05 Алина Груднева

Залужный рассказал, что Украине поможет выйти из позиционной войны

Беспилотники, развитие вооружения и военной техники помогут Украине выйти из позиционной войны.

Об этом написал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в своей статье для CNN.

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По его словам, после смены стратегии применение БПЛА украинскими военными стало массовым. Это позволяет выполнять ВСУ широкий спектр задач.

"Следовательно беспилотные системы, наряду с другими новейшими видами вооружений, являются едва ли не единственным инструментом выхода из военных действий позиционной формы, которые во времени не выгодны для Украины", - пояснил он.

Украинский генерал также отметил, что у России истощены запасы ракет и боеприпасов к артиллерии и ПВО, что влияет на интенсивность боевых действий.

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