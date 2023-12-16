



Залужный планирует новое наступление в следующем году

Немецкое издание Welt утверждает, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный планирует новое масштабное наступление на 2024 год.



С этой целью ВСУ собирают значительные силы.



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Как отмечает Welt, большинство техники, которую передали партнеры, еще не вводили в бой, а часть даже не доехала до Украины.



Прежде всего Залужный ждет воздушную составляющую, в виде вертолетов Black Hawk и Apache, а также истребителей F-16 и F-18.



По мнению экспертов издания, одним из наиболее вероятных направлений наступления, будет Херсонская область.



"Имея необходимые истребители, ударные вертолеты и беспилотники, Украина могла бы адекватно поддерживать продвижение своих войск, тем более что в этом регионе почти нет российских укреплений. Именно такое наступление Залужный и планировал изначально", - добавляют журналисты.

