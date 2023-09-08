



ВВС Великобритании защищают в Черном море украинские суда от РФ

Самолеты Королевских ВВС Великобритании начали проводить патрулирование акватории Черного моря с целью обеспечить безопасность судов, перевозящих украинское зерно, и предотвратить возможные угрозы со стороны России. Это было объявлено в официальном заявлении пресс-службы премьер-министра Великобритании.



Как известно, после выхода из Черноморской зерновой инициативы Россия объявила своей законной целью все суда, следующие в украинские порты, независимо от груза.



В августе для подкрепления своей угрозы россияне, обстреляв, высадили десант на гражданское судно, направлявшееся в один из украинских портов на Дунае.



Лондон задействовал свои разведывательные возможности, в частности, наблюдение с помощью авиации, чтобы отследить деятельность России в Черном море.



"В рамках этих наблюдательных операций авиация Королевских ВВС выполняет полеты над этим районом, чтобы сдержать Россию от противозаконного нанесения ударов по гражданским судам, которые перевозят зерно", - отмечается в заявлении.



Британцы стремятся предотвратить не только открытое нападение на гражданские суда, но и провокации "под чужим флагом".