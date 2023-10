ВСУ уничтожили 9 вертолетов РФ в Бердянске и 5 - в Луганске

17 октября Силы обороны Украины уничтожили в общей сложности 14 вертолетов российских оккупантов ударами ракет ATACMS по аэродромам в Бердянске Запорожской области и в Луганске. Британская разведка считает, что это окажет существенное влияние на способность РФ защищаться и наступать на соответствующих направлениях.



"Учитывая, что непосредственная авиационная поддержка самолетами у россиян до сих пор была крайне плохой, российские оборонительные линии стали все больше полагаться на поддержку вертолетов перед лицом украинского наступления. Бердянск использовался в качестве основной передовой оперативной базы на южном направлении, обеспечивающей как логистические, так и наступательные/оборонительные возможности. Если это подтвердится, весьма вероятно, что эти потери окажут влияние на способность России как защищаться, так и вести дальнейшую наступательную деятельность на этом направлении", - отмечается в отчете Министерства обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.



Кроме того, по информации британской разведки, учитывая текущую нагрузку на российское военное производство, подтвержденную потерю вертолетов "будет трудно восполнить в краткосрочной и среднесрочной перспективе".



"Эта потеря также, вероятно, создаст дополнительное давление на российских авиаторов, которые уже почти наверняка страдают от боевого истощения и проблем с техническим обслуживанием из-за непредвиденной затяжной кампании. Существует реальная вероятность того, что этот удар вынудит Россию вновь передислоцировать свои оперативные базы и узлы управления и контроля дальше от линии фронта, увеличивая нагрузку на логистические цепочки", - уверены в Минобороны.



Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 20 October 2023.



