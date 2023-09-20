



ВСУ разгромили под Херсоном штаб российской элитной дивизии ВДВ

ВСУ 19 сентября нанесли удар по штабу 7-й дивизии воздушно-десантных войск (ВДВ) ВС РФ, расположенному в оккупированной части Херсонской области.



Такой информацией поделился российский ресурс ВЧК-ОГПУ, который связывают со спецслужбами РФ со ссылкой на председателя организации ветеранов данной дивизии Евгения Ханина.



“От прицельного удара по командно-полевому пункту погибло много офицеров, точное число жертв тщательно скрывается. В момент обстрела у десантников проходило ежедневное планирование”, – сообщил канал.



Известно, что как минимум два высокопоставленных офицера данной дивизии были ликвидированы ранее в войне против Украины.