



ВСУ прорвали последнюю российскую линию обороны на Запорожском фронте

Украинские танки и другая бронетехника уже действуют к югу от последней линии главного оборонительного рубежа россиян, который сейчас прорывают ВСУ в Запорожской области. Они ведут наступательную операцию и к западу и юго-западу от Вербового. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW) со ссылкой на геолокированные кадры от 21 сентября.



Бронетехника Сил обороны Украины уже действует за последней линией российского оборонного слоя, через который ВСУ осуществляют продвижение в западной части Запорожья. Они ведут наступательную операцию и к западу и юго-западу от Вербового.



Аналитики ссылаются на геолокационные кадры, опубликованные 21 сентября, показывающие, что украинская бронетехника продвигалась к югу от российских противотанковых рвов и “зубов дракона”, которые являются частью трехуровневой обороны. Бойцы ВСУ также вступили в ограниченное сражение непосредственно к западу от Вербового (18 км к юго-востоку от Орехова). Однако, подчеркивают специалисты, пока неясно, сохранят ли они эти позиции.



“Это первый наблюдаемый случай, когда украинские силы используют бронетехнику за пределами трехуровневой обороны ВС РФ. Ее присутствие за последней линией нынешнего российского оборонительного слоя указывает на то, что украинцы обезопасили свой прорыв первых двух линий в достаточной степени, чтобы пройти машиной напролом”, – говорят в ISW.



Там не исключают, что “ВСУ подавили российскую артиллерию и другие противотанковые системы в этом районе достаточно, чтобы вывести свою технику вперед к самым мощным российским оборонным сооружениям, а далее остановить их и управлять своей техникой вблизи подготовленных позиций россиян”.

Такую способность украинских сил аналитики назвали “важными признаками прогресса в контрнаступлении”. По их мнению, дополнительные геолокационные кадры от 20-21 сентября показывают, что ВСУ также продвигались к западу и юго-западу от Вербового в Пологовском районе Запорожья.



Накануне издание The Wall Street Journal также сообщило о прорыве украинскими воинами основной российской оборонной линии на западе Запорожья с помощью бронетехники. Журналисты ссылались на неназванного украинского офицера, служившего в этом районе.



