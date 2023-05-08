



Война в Украине: Брюссель введет санкции против китайских компаний



Брюссель предложил ввести санкции против китайских компаний за поддержку российской военной машины впервые с начала конфликта в Украине, что, вероятно, усилит напряженность в отношениях с Пекином.



Семь китайских компаний, обвиняемых в продаже оборудования, которое может быть использовано при производстве вооружений, были включены в новый пакет санкций, который будет обсуждаться странами-членами ЕС на этой неделе, с которым ознакомилась Financial Times.



Некоторые из этих компаний уже попали под санкции США. Этот шаг ЕС, вероятно, вызовет недовольство Пекина, который стремится не допустить участия Брюсселя в борьбе за глобальное влияние на стороне США.



До сих пор Брюссель избегал санкций против Китая, утверждая, что нет доказательств того, что он напрямую поставляет оружие Москве.



Санкционный список должен быть единогласно одобрен 27 странами-членами ЕС, прежде чем он будет введен в действие.



Две компании материкового Китая из списка, 3HC Semiconductors и King-Pai Technology, уже попали под санкции США. Две компании, базирующиеся в Гонконге и включенные в список ЕС, уже находятся в списке Казначейства США: Sinno Electronics и Sigma Technology.



Компания 3HC, которая производит компьютерные чипы, обвиняется в "попытке обойти экспортный контроль и приобрести или попытаться приобрести товары американского происхождения для поддержки российской военной и/или оборонной промышленной базы".



King-Pai поставляет в Россию микроэлектронику, которая "имеет оборонное применение, включая системы наведения крылатых ракет", как ранее заявлял Минфин США.



Брюссель также предлагает ввести санкции против некоторых иранских компаний, участвующих в производстве и поставках беспилотников в Россию.



ЕС стремится решить проблему обхода санкций в целом. Проект включает меры, которые позволят ЕС ограничить продажу определенных товаров третьим странам, если дипломатическое давление не изменит их поведение. Государства-члены должны будут одобрить отдельные меры против компаний или стран.



Также предусмотрены полномочия по запрету захода в порты ЕС нефтяных танкеров, скрывающих свое местонахождение без уважительных причин. FT сообщила, что суда обходят эмбарго на импорт российской нефти по морю, делая вид, что их груз доставлен из других стран.



Комиссия также предложила расширить перечень запрещенных экспортных товаров в Россию.



Наконец, она ослабляет ограничения на передачу активов организациям, попавшим под санкции, чтобы западные компании, работающие с ними в совместных предприятиях, могли продать свои активы.