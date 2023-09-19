



В Запорожской области российских военные массово заселяются в дома пенсионеров

Во временно оккупированном Токмаке Запорожской области российских военнослужащих массово расселяют в дома, которые принадлежат людям пожилого возраста.



Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.



"Российские оккупанты цинично продолжают нарушать нормы международного гуманитарного права: принудительно проживают вместе с гражданскими жителями в их домах, используя мирных жителей как живой щит. Так, в населенном пункте Токмак Запорожской области военнослужащих российских оккупационных войск массово расселяют к гражданским людям пожилого возраста в их дома. Кроме того, оккупанты грабят квартиры и дома граждан Украины", - отмечается в вечерней сводке Генштаба Украины.