



В Умани введут особый режим передвижения по городу на время Рош ха-Шана

С понедельника, 11 сентября, по четверг, 21 сентября, в городе Умани Черкасской области будет введен особый режим въезда/выезда в связи с празднованием Рош ха-Шана.



"С 11 по 21 сентября будет установлен особый режим въезда и выезда, передвижения граждан по городу. Процедура контроля, как в прошлом году", - сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Игорь Табурец.



Напомним, что в микрорайоне Умани, где будут проживать паломники-хасиды на Рош ха-Шана, введут несколько ограничений. В частности, запретят продавать алкоголь, продажу и использование пиротехнических средств и пневматического оружия и имитирующих оружие игрушек.



В этом году Рош ха-Шана (еврейский Новый год) будут отмечать с 15 по 17 сентября.



