



В Украине подсчитали, сколько РФ выпустила по стране ракет с начала войны

С момента начала полномасштабного вторжения РФ выпустила по Украине около 7400 ракет, из которых были сбиты порядка 1600.



По данным УНН, такое заявление сделал спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.



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"7400 ракет различных типов запущено по нашему государству с начала полномасштабного вторжения. В этой цифре посчитаны все ракеты - С-300 и С-400 их около трети от общего количества, Х-22, баллистические ракеты, только около 900 баллистических ракет Искандер-М полетело по Украине", - сообщил он.



В свою очередь, в комментарии УНН директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин сообщил, что более 10 тысяч обломков сбитых ракет, дронов и другого вооружения россиян отправлены на экспертизу. В день периодически приходится исследовать по 2-3 объекта.