



В Украине подсчитали количество химических атак, совершенных Россией

Россия с начала 2024 года осуществила 346 химических атак в Украине.



По данным информационного агентства Укринформ, такое заявление сделал украинский посол в Нидерландах Александр Карасевич.



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"В 2024 году мы зафиксировали 346 случаев применения токсичных химических веществ - это эквивалентно 6 нарушениям РФ конвенции в день. Применение химического оружия рассматривается врагом как средство достижения тактического преимущества и деморализации ВСУ. Цель применения - отравление военнослужащих ВСУ и выталкивание их укреплений", – пояснил дипломат.



По его словам, по состоянию на февраль было зафиксировано в общей сложности 946 случаев оказания медицинской помощи украинским военным, отравленным неустановленным химическим веществом.