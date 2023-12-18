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В Украине назвали связь между боями за Авдеевку и выборами в РФ
18.12.2023 19:48 Алина Груднева

В Украине назвали связь между боями за Авдеевку и выборами в РФ

Ожесточенные бои на Авдеевском направлении в Украине напрямую связаны с выборами президента в России, поскольку Владимир Путин хочет продемонстрировать "достижения".

Такое заявление в эфире украинского национального телемарафона сделал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

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"Для российской пропаганды эти имитационные выборы имеют большое значение", - пояснил он.

Юсов отметил, что на Авдеевском направлении, несмотря на огромные потери, россияне пытаются выполнить политические задачи, в то время, когда Путину "нечем похвастаться".

"Тем не менее Путин не жалеет российских оккупантов и продолжает ставить задачи методами "жуковщины" и "сталинщины", - подчеркнул он.

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