



В Украине назвали связь между боями за Авдеевку и выборами в РФ

Ожесточенные бои на Авдеевском направлении в Украине напрямую связаны с выборами президента в России, поскольку Владимир Путин хочет продемонстрировать "достижения".



Такое заявление в эфире украинского национального телемарафона сделал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и самые проверенные новости



"Для российской пропаганды эти имитационные выборы имеют большое значение", - пояснил он.



Юсов отметил, что на Авдеевском направлении, несмотря на огромные потери, россияне пытаются выполнить политические задачи, в то время, когда Путину "нечем похвастаться".



"Тем не менее Путин не жалеет российских оккупантов и продолжает ставить задачи методами "жуковщины" и "сталинщины", - подчеркнул он.