



В Украине легализовали медицинский каннабис

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о регулировании оборота медицинского каннабиса, который Верховная Рада приняла во втором чтении 21 декабря. Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.



Документ был подписан президентом 13 февраля. Сегодня, 15 февраля, закон опубликовали в парламентской газете Голос Украины, поэтому 16 февраля он вступит в силу.





Закон, который разработало Министерство здравоохранения, легализует оборот растений рода конопли в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности.



Инициаторы проекта утверждают, что конопля помогает лечить неврологические заболевания, в частности, рассеянный склероз и эпилепсию, заболевания пищеварительного тракта, посттравматические стрессовые расстройства, нарушения сна, хроническую боль невропатического происхождения, используется для паллиативной помощи и тому подобное.



Напомним, 12 июля 2023 года Совет нацбезопасности и обороны Украины призвал принять закон о легализации лекарств на основе медицинского каннабиса, подчеркнув, что Украина должна применить лучшие и самые эффективные медицинские практики мира.



Верховная Рада 13 июля поддержала в первом чтении законопроект о легализации медицинского каннабиса в Украине.

21 декабря Рада во втором чтении поддержала законопроект о медицинском каннабисе. 22 декабря фракция Батькивщина заблокировала подписание законопроекта. 16 января парламент разблокировал его подписание, отклонив постановление Батькивщины.