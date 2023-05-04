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04.05.2023 20:23 Ирина Демьянова

В Севастополе в районе аэродрома сбит беспилотник

В четверг, 4 мая, жители оккупированного Севастополя слышали звуки, подобные взрывам. Оккупационные власти заявили о работе ПВО.

Об этом в  Telegram сообщил так называемый "губернатор" региона Михаил Развожаев.

По его словам, около 19:00 по местному времени в районе аэродрома "Бельбек" сработало ПВО. Там был замечен беспилотник.

"Никакие объекты не пострадали. Ситуация под контролем", – заявил Развожаев.

В то же время местные Telegram-каналы сообщают, что в небе над городом видны характерные следы. Кроме того, жители города опубликовали видео с характерным звуком взрыва.

 

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