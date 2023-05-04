



В Севастополе в районе аэродрома сбит беспилотник

В четверг, 4 мая, жители оккупированного Севастополя слышали звуки, подобные взрывам. Оккупационные власти заявили о работе ПВО.



Об этом в Telegram сообщил так называемый "губернатор" региона Михаил Развожаев.



По его словам, около 19:00 по местному времени в районе аэродрома "Бельбек" сработало ПВО. Там был замечен беспилотник.



"Никакие объекты не пострадали. Ситуация под контролем", – заявил Развожаев.



В то же время местные Telegram-каналы сообщают, что в небе над городом видны характерные следы. Кроме того, жители города опубликовали видео с характерным звуком взрыва.



