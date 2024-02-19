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В Севастополе умер замкомандующего 18-й армией РФ
19.02.2024 00:25 Алина Груднева

В Севастополе умер замкомандующего 18-й армией РФ

В госпитале Севастополя умер заместитель командующего 18-й армией РФ Магомедали Магомеджанов. 

По данным Общественной палаты Дагестана, он умер 17 февраля.

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"В прошлую среду в госпитале города Севастополь от полученных во время боев ранений скончался гвардии полковник, командир 61-й отдельной Киркенесской Краснознаменной бригады морской пехоты Северного Флота, уроженец села Хлют Рутульского района Дагестана Магомедали Магомеджанов", – сказано в заявлении.
 

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