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В Одессе возросло число жертв ударов, нанесенных Россией
30.12.2023 18:58 Алина Груднева

В Одессе возросло число жертв ударов, нанесенных Россией

В Одессе 30 декабря возросло число жертв ударов, нанесенных накануне Россией, до пяти человек

Об этом сообщает глава областной военной администрации Олег Кипер.

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По его словам, в больнице скончался мужчина в возрасте 77 лет. 

"Тяжелые ранения он получил в результате попадания вражеской ракеты по трехэтажному дому в центре Одессы. Искренние соболезнования семье", - сообщил Кипер.

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