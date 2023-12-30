



В Одессе возросло число жертв ударов, нанесенных Россией

В Одессе 30 декабря возросло число жертв ударов, нанесенных накануне Россией, до пяти человек



Об этом сообщает глава областной военной администрации Олег Кипер.



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По его словам, в больнице скончался мужчина в возрасте 77 лет.



"Тяжелые ранения он получил в результате попадания вражеской ракеты по трехэтажному дому в центре Одессы. Искренние соболезнования семье", - сообщил Кипер.