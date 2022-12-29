



В Одессе снесли памятники Екатерине II и Суворову

В Одессе полностью демонтировали памятники императрице Екатерине II и российскому полководцу Александру Суворову. Также рабочие сняли с постамента три фигуры сподвижников российской императрицы. Работы по демонтажу начались еще в среду, 28 декабря.



После полномасштабного вторжения России памятник неоднократно обливали краской и расписывали лозунгами с требованием демонтировать фигуру.

Местные власти Одессы не раз меняли мнение о судьбе Екатерины II, однако позже изменили свою позицию.



Подготовку к демонтажу памятника в Одессе начали еще 6 ноября, а уже в конце месяца во время заседания Одесский городской совет поддержал решение по сносу памятника Екатерине II.



По словам главы Одесской ОВА Максима Марченко, в городе произошло историческое событие.



«Каждый, кто присоединился к этому процессу, показал, что когда мы объединены общей целью, то обязательно ее достигаем. Одещина имеет богатую историю, культуру и национальное наследие и сегодня мы творим нашу историю вместе. Слава Украине!», - написал он.