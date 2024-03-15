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В Одессе продолжает расти число жертв российского удара
15.03.2024 18:44 Алина Груднева

В Одессе продолжает расти число жертв российского удара

К вечеру, 15 марта, в Одессе количество погибших в результате российского ракетного удара возросло до 19 человек.

Информацию об этом подтвердили глава одесской областной военной администрации Олег Кипер и генпрокурор Андрей Костин.

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По их словам, по состоянию на 17:00 число раненых достигло 73 человек.

"Количество жертв в результате российской ракетной атаки возросло до 16 человек. Еще 55 человек с ранениями в больнице", - сообщил Кипер.

По словам генпрокурора, продолжается сбор донорской крови для помощи раненым. Свыше 200 человек сдали кровь. В свою очередь, в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям подтвердили, что ранены восемь сотрудников ГСЧС.

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