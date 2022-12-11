



В Мелитополе взорвался ресторан, где отмечали день рождения гауляйтера

Взрывы, раздававшиеся в Мелитополе вечером 10 декабря, были вызваны "хлопком" в ресторане базы отдыха "Привал охотника", где как раз российские оккупанты праздновали день рождения гауляйтера Запорожья Евгения Балицкого.



Об этом сообщил паблик "Риа-Мелитополь".



"Горит ресторан "Привал охотника", где свита Балицкого отмечала днюху царька. Сам Балицкий в Крыму", — говорится в сообщении. Оккупационные власти также сообщили о пожаре на базе отдыха "Привал охотника". Глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что два человека погибли, еще двое получили ранения.Позже в местном паблике сообщили, что была уничтожена очередная база российских войск на базе "Привал охотника". Именно там жили оккупанты, пользовались услугами кафе и сауны."Русские везут раненых после удара по Мелитополю в больницы Крыма. По предварительным данным, их очень много. Около 200 человек. Попали четко туда, где спали уроды", – также говорится в сообщении паблика.Российские СМИ сообщили следующее: "Украинские военные вечером в субботу нанесли ракетный удар по гостиничному комплексу в Мелитополе, часть ракет сбита системой ПВО, сообщили в администрации города."В результате работы ПВО на излете было сбито две ракеты, остальные, к сожалению, достигли своей цели. Поражен гостиничный комплекс "Привал охотника", - написали в телеграм-канале городской администрации. Информация о пострадавших уточняется, добавили там."