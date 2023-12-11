



В Киеве прошел вечер солидарности с Израилем



Еврейский национальный фонд («Керен Каемет ле-Исраэль») в Украине, посольство Израиля в Киеве и местные еврейские организации организовали специальный вечер солидарности с Израилем и его борьбой против ХАМАСа, а также солидарности с еврейской общиной Украины в свете затянувшегося периода военных действий.

Мероприятие, проходившее в Киеве, началось с зажжения ханукальной меноры, в нем приняли участие известные украинские артисты и лидеры, которые выразили солидарность с Израилем, а некоторые даже спели на иврите. В течение вечера были показаны короткометражные фильмы о реалиях войны на юге Израиля и в зонах конфликта на Украине.



Михаил Бродский, посол Израиля в Украине, сказал: "С самого начала войны в Израиле мы получаем широкую поддержку от Украины, как на уровне руководителей, так и среди широкой общественности. Вечер солидарности с Израилем с участием украинских артистов - это беспрецедентное событие, которое отражает близость и общую судьбу двух стран.



Сегодня в мире найдется немного стран, которые понимают друг друга лучше, чем Израиль и Украина. Мероприятие проходит во время праздника Ханука, что придает ему особый символизм. Наше главное послание заключается в том, что свет победит тьму, как в Израиле, так и в Украине".





Андрей Заика, президент Еврейского национального фонда в Украине, сказал: "Израиль переживает трудные дни войны, после жестокого теракта, который жители юга страны пережили два месяца назад. Народ Израиля демонстрирует исключительное единство, и вместе мы смотрим в будущее с надеждой на мирные дни в Израиле. Украине также была навязана война после жестоких нападений на ее города и жителей, и эта война длится уже очень долго. Мы, еврейские организации и лидеры еврейских общин Украины, собрались здесь, чтобы укрепить оба народа и помолиться за мирные дни. Я благодарю участников, которые пришли на это уникальное и трогательное мероприятие здесь, в столице Украины. Вместе с вами и с вашей помощью мы сможем помочь Израилю и еврейской общине в Украине в эти трудные времена".