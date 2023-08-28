



В Энергодаре подпольщики взорвали казарму "кадыровцев"

В понедельник, 28 августа, во временно оккупированном Энергодаре, Запорожской области, взорвали импровизированную "казарму" подразделения Росгвардии "Ахмат-1". В результате этого пострадал личный состав военных РФ. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.



В результате операции местного движения сопротивления, координируемого ГУР МО Украины, "пострадала" импровизированная "казарма" подразделения Росгвардии ОМОН "Ахмат-1".



Отмечается, что после оккупации города "кадыровцы" захватили и переоборудовали для своих нужд здание на улице Строителей, 46, где ранее находилось местное отделение одного из украинских банков.



В 09:50 по указанному адресу произошел взрыв. В результате пострадал личный состав оккупантов и припаркованные во дворе автомобили.



"В помещении начался пожар. На место происшествия прибыли пожарные расчеты и кареты скорой помощи. Сейчас уточняется информация о количестве убитых и раненых "кадыровцев", - пояснили в ГУР.



Также разведка уточнила, что жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.



После серии взрывов оккупанты срочно эвакуировали местную "военно-гражданскую администрацию". Сейчас в Энергодаре проходят проверки и ограничен доступ к интернету.