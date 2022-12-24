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Удар по Херсону: возросло число жертв
24.12.2022 19:22 Ольга Белозерова

Удар по Херсону: возросло число жертв

В результате обстрела российскими войсками Херсона, количество погибших возросло до 10 человек, еще 58 получили ранения.

Об этом сообщили в Херсонской областной госадминистрации. 

"На этот момент у нас... 10 погибших в результате удара по центру города. 18 раненых - в тяжелом состоянии, сказал он. Среди раненых - шестилетний ребенок", - заявил глава Херсонской ОГА Ярослав Янушевич. 

Напомним, что сегодня утром Херсон подвергся сильному обстрелу. Под удар попали центральные районы города. 

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