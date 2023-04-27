



СМИ: Россия может продолжать войну с Украиной еще год, несмотря на санкции

Согласно источникам в американской разведке, на которые ссылается газета Washington Post , Москва сможет продолжать войну против Украины еще как минимум один год .



Недавно слитые в сеть сверхсекретные документы дают более полное представление о последствиях многочисленных санкций, введенных против России США, ЕС и союзными странами, такими как Япония .



Но, несмотря на измеримый эффект, который санкции оказали на российскую экономику, они все же не подорвали ее способность продолжать военные действия в Украине.



По данным американской разведки, чтобы компенсировать санкции, Москва полагается на повышение корпоративных налогов, свой суверенный фонд благосостояния, увеличение импорта и адаптивность бизнеса, чтобы помочь смягчить экономическое давление.



В последнее время США усилили давление , особенно на российские элиты, поддержавшие войну, и их компании.



Министерство обороны Украины утверждает , что некоторые элементы российского политического и бизнес-сегмента стали опасаться за свое будущее после возможного поражения России и стремятся связаться с Украиной и другими странами.



Тем не менее, согласно разведывательным оценкам, содержащимся в просочившихся документах, они “вероятно, будут упорствовать в отстаивании целей Кремля в Украине” и “помощи Москве в обходе санкций”.



В документах не упоминаются другие ограничивающие военные действия России факторы, такие как возможная нехватка боеприпасов. Недавние сообщения показывают, что Россия постоянно ищет новых поставщиков.



Россия явно изо всех сил пытается пополнить свои силы через год после начала войны в Украине. Она приобрела у Ирана беспилотники, а также артиллерийские снаряды и боеприпасы для стрелкового оружия. Сообщается также, что она пыталась закупить в Египте десятки тысяч снарядов, хотя это требование не привело к поставкам боеприпасов. В прошлом году New York Times сообщила, что Москва также искала миллионы артиллерийских снарядов у Северной Кореи.



