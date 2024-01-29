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Сийярто: войну в Украине нужно прекратить, гибнет слишком много людей
29.01.2024 15:17 Алина Груднева

Сийярто: войну в Украине нужно прекратить, гибнет слишком много людей

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал к прекращению войны между Украиной и Россией.

По данным венгерского МИД, такое заявление он сделал, посетив кладбище в городе Ужгород на Закарпатье.

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"Все больше и больше погибших на поле боя, мы не должны допустить, чтобы погибло еще больше! Война должна закончиться, человеческие жизни можно спасти только миром", - сказал Сийярто.

Ранее он встретился с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком и украинским коллегой Дмитрием Кулебой. По словам Ермака, необходим откровенный и конструктивный диалог между двумя странами.
 

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