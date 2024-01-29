



Сийярто: войну в Украине нужно прекратить, гибнет слишком много людей

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал к прекращению войны между Украиной и Россией.



По данным венгерского МИД, такое заявление он сделал, посетив кладбище в городе Ужгород на Закарпатье.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Все больше и больше погибших на поле боя, мы не должны допустить, чтобы погибло еще больше! Война должна закончиться, человеческие жизни можно спасти только миром", - сказал Сийярто.



Ранее он встретился с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком и украинским коллегой Дмитрием Кулебой. По словам Ермака, необходим откровенный и конструктивный диалог между двумя странами.

