



Сергей Кислица: Русский язык многие украинцы слышат перед казнью

"Это язык, которым оккупанты получили приказ начать полномасштабную агрессию против Украины. Это язык, который слышат жертвы, когда их насилуют на глазах у родных. Это язык, который слышат многие украинские гражданские перед казнью", – подчеркнул украинский дипломат.



Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица напомнил, что до революции образованное дворянство в Российской империи использовало французский, а не русский язык для ежедневного общения.



"Это был язык российской дипломатии до прихода к власти сторонников большевизма, которые и сегодня удерживают власть в Кремле. Я приглашаю посланника Москвы воспользоваться услугами переводчика, поскольку следующая часть моего выступления будет на французском языке в знак признания вклада, который Франция, Швейцария и многие другие миролюбивые страны сделали в дело мира и безопасности", – сказал Кислица.



“На самом деле если Путин и может в чем-то победить, то только в соревновании русофобов, ведь никто так не ставил под угрозу перспективы существования России и российского народа, как он", – отметил представитель Украины.



Представитель Украины напомнил о подписанном президентом РФ Владимиром Путиным указе, позволяющем приписывать детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, которые являются гражданами Украины, российское гражданство по личному решению президента РФ.



Этим актом Россия надеется скрыть свой демографический кризис. Это нарушает не только украинское законодательство, но и нормы международного права и права детей – граждан Украины, которые были принудительно перемещены на территорию России государством-агрессором.