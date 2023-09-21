



СБУ и ВСУ ударили по базе армии РФ в Мелитополе: много жертв среди командования

В результате ракетного удара Службы безопасности (СБУ) и Вооруженных сил Украины (ВСУ) по секретной базе россиян в оккупированном Мелитополе Запорожской области ранены командующий 58-й армией РФ, которая воюет на Запорожском направлении, а также начальник штаба.



Также ликвидировано около десятка офицеров РФ, сообщил источник в СБУ.



"Сначала Служба безопасности обнаружила, что оккупанты организовали свой штаб на местном моторном заводе. Информацию передали военным, а затем вместе с ними отработали по цели", - отметил источник.



По его словам, "в результате ракетного удара был ранен командующий 58-й армией РФ, которая воюет на Запорожском направлении, а также их начальник штаба", передает "Интерфакс-Украина".



Источник добавил, что, кроме руководства, пострадали еще несколько десятков российских офицеров.



"Около десяти из них уже точно отправились на "концерт к Кобзону", - уточнили в украинской спецслужбе.



