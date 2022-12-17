



Российские силы захватили новейший американский дрон RQ-20 Puma

Российский "военкор" Евгений Лисицын рассказал, что ВС РФ при помощи противодронного ружья удалось перехватить американский разведывательный беспилотник RQ-20 Puma, стоимость которого оценивается в 250 тысяч долларов.



По мнению китайских экспертов, потеря этого беспилотника является существенным ударом для США, так как аппарат был собран с применением новейших военных технологий, которые теперь Россия получила в свое распоряжение.



Отмечается, что американский БПЛА RQ-20 Puma был передан для изучения в один из профильных российских институтов, специалисты которого смогут выявить сильные и слабые стороны этого дрона.