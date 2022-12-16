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Российские компании ищут рабочих для рытья окопов
16.12.2022 06:17 Ольга Белозерова

Российские компании ищут рабочих для рытья окопов

Российские компании, которые занимаются наймом персонала, массово нанимают разнорабочих для рытья окопов, а также для строительства других видов военных укреплений на территории захваченных украинских областей и в Белгородской области.

Об этом сообщает издание "Крым. Реалии"

По данным издания, десятки объявлений о найме разнорабочих появились на сайте сервиса поиска персонала HeadHunter, сайте "Авито" и других.

Работникам предлагают работу вахтовым методом с зарплатой до 258 тысяч рублей в месяц, а также бесплатные проживание, питание и транспорт.

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