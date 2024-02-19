



Российские хакеры взломали сайты известных украинских СМИ

Злоумышленники атаковали сайты по меньшей мере четырех украинских СМИ и разместили фейк о якобы "разгроме" российскими оккупантами элитных подразделений ВСУ в Авдеевке.



Российские хакеры атаковали ресурсы известных украинских медиа и опубликовали фейковую новость. Об этом сообщили в Госспецсвязи вечером в воскресенье, 18 февраля



"Россия продолжает информационную войну против нашего государства. Сегодня российские хакеры совершили очередную атаку на ряд украинских медиа и разместили на их ресурсах фейковую информацию", - говорится в сообщении.



Отмечается, что об атаке заявили, в частности, представители Украинской правды, Liga.net, Апострофа и Телеграфа.



В LIGA.net сообщили, что речь идет о фейковой новости о якобы "разгроме" российскими оккупантами элитных подразделений ВСУ в Авдеевке. В редакции заявили, что непричастны к публикации российской дезинформации, сайт был сломан неизвестными. О публикации этого же фейка заявили в Украинской правде.



Специалисты Госспецсвязи уже проводят исследование данного инцидента.