



РФ увеличивает производство ракет для использования против Украины – ISW

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что оборонно-промышленная база страны-агрессора увеличивает производство высокоточных ракет для использования против Украины, говорится в отчете Института изучения войны (ISW), опубликованном 2 мая.



"Шойгу выделил государственную корпорацию "Тактическое ракетное вооружение" как образцовое оборонное предприятие, заявив, что оно успешно начинает серийное производство ракет и разработает планы по удвоению текущего объема производства в ближайшей перспективе", - сказано в сообщении, опубликованном на сайте ISW.



Западные аналитики отмечают, что акцент Шойгу насчет увеличения производства высокоточных ракет согласуется с изменением риторики РФ относительно использования агрессором данных ракет для нанесения ударов по объектам военной инфраструктуры в тыловых районах Украины.



Данными заявлениям, РФ, вероятно, стремится создать видимость активных и демонстративно позитивных действий "на фоне растущей в российском информационном пространстве обеспокоенности по поводу возможного украинского контрнаступления".



В ISW также считают, что Шойгу, вероятно, пытается отвести усиливающиеся обвинения в том, что Минобороны РФ не может обеспечить оккупационные войска достаточным количеством боеприпасов.



"Шойгу заявил, что российская оборонно-промышленная база (ОПБ) увеличила темпы производства и объемы производства, и заявил, что на сегодняшний день в 2023 году российские войска получили достаточно боеприпасов, чтобы нанести значительный урон украинским силам", - сказано в сообщении.



