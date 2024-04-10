



РФ ударила по Одессе: среди погибших оказался ребенок

Вечером, 10 апреля, Россия нанесла ракетный удар по Одесскому району.



Об этом сообщила областная военная администрация.



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Уточняется, что в результате удара по Одессе погибли четыре человека, среди которых оказалась 10-летняя девочка.



Еще семеро жителей получили ранения. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое. Он лишился конечностей.



"В Одесском районе повреждена транспортная инфраструктура и находящиеся рядом грузовики. На месте работают все соответствующие службы", - сказано в сообщении.