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РФ ударила по Одессе: среди погибших оказался ребенок
10.04.2024 19:54 Алина Груднева

РФ ударила по Одессе: среди погибших оказался ребенок

Вечером, 10 апреля, Россия нанесла ракетный удар по Одесскому району.

Об этом сообщила областная военная администрация.

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Уточняется, что в результате удара по Одессе погибли четыре человека, среди которых оказалась 10-летняя девочка.

Еще семеро жителей получили ранения. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое. Он лишился конечностей.

"В Одесском районе повреждена транспортная инфраструктура и находящиеся рядом грузовики. На месте работают все соответствующие службы", - сказано в сообщении.

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