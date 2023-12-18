



РФ фактически свернула корабельную группировку, – украинские военные

В понедельник, 18 декабря, Российская Федерация вывела из временно оккупированного ею Крыма в Новороссийск все ведущие корабли, среди которых и 10 носителей ракет.



Об этом сообщил Telegram-канал "Крымский ветер".



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Об этом свидетельствуют и спутниковые снимки за 17 декабря, которые показывают, что в настоящее время в порту Новороссийска находятся 20 российских кораблей, 10 из которых – ракетоносители.



Носители крылатых ракет "Калибр":

2 из 2 фрегатов типа "Адмирал Григорьевич";

3 из 3 морских ракетоносителей проекта 21631 "Буян-М";

4 из 4 подлодок проекта 636.3 "Варшавянка";

1 из 3 морских ракетоносителей проекта 22800 "Каракурт"

Другие корабли:

3 патрульных корабля проекта 22160 типа "Василий Быков" (из них один из зенитно-ракетных пушечных комплексов "Тор" на борту);

3 больших десантных корабля проекта 775;

1 большие десантные корабли проекта "Иван Грен";

3 тральщика проекта 266М "Аквамарин".