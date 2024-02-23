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Разведка сообщила подробности уничтожения российского самолета А-50
23.02.2024 21:13 Раиса Вовк

Разведка сообщила подробности уничтожения российского самолета А-50

В пятницу, 23 февраля, украинские защитники уничтожили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У. Он начал терять высоту вблизи города Ейск. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В разведке отметили, что "ценный российский самолет" сбили во взаимодействии с Воздушными силами ВСУ над Азовским морем.

В ГУР также показали фото последнего маршрута российского самолета, на которых можно заметить, что он пролетал над Краснодарским краем.

"Резкое падение скорости и высоты подбитого самолета А-50У зафиксировано вблизи города Ейск (в Краснодарском крае РФ - ред.)", - уточнили в военной разведке.

Что известно об А-50У

В ГУР уточнили, что А-50У - это новая модернизированная версия самолета. Такой воздушный командный пункт россияне использовали для дальнего радиолокационного обнаружения, управления и наведения для ударов по Украине ракетами со стратегической авиации.

"Сбитие А-50У - очередной серьезный удар по потенциалу и возможностям террористической Москвы", - сказано в сообщении.
Стоимость уничтоженного самолета - 350 миллионов долларов. 

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