



Разведка сообщила подробности уничтожения российского самолета А-50

В пятницу, 23 февраля, украинские защитники уничтожили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У. Он начал терять высоту вблизи города Ейск. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.



В разведке отметили, что "ценный российский самолет" сбили во взаимодействии с Воздушными силами ВСУ над Азовским морем.



В ГУР также показали фото последнего маршрута российского самолета, на которых можно заметить, что он пролетал над Краснодарским краем.



"Резкое падение скорости и высоты подбитого самолета А-50У зафиксировано вблизи города Ейск (в Краснодарском крае РФ - ред.)", - уточнили в военной разведке.



Что известно об А-50У



В ГУР уточнили, что А-50У - это новая модернизированная версия самолета. Такой воздушный командный пункт россияне использовали для дальнего радиолокационного обнаружения, управления и наведения для ударов по Украине ракетами со стратегической авиации.



"Сбитие А-50У - очередной серьезный удар по потенциалу и возможностям террористической Москвы", - сказано в сообщении.

Стоимость уничтоженного самолета - 350 миллионов долларов.