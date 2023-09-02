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Разведка Британии: РФ рискует разделить силы, пытаясь противостоять прорыву ВСУ
02.09.2023 13:33 Наталья Богинская

Разведка Британии: РФ рискует разделить силы, пытаясь противостоять прорыву ВСУ

По оценке разведки Британии, россияне, вероятно, пытаются отвлечь Украину от контрнаступления, тем самым заставляя ее разделить свои силы между Орехово и Купянском. Об этом пишет министерство обороны Великобритании.

Отмечается, что ВСУ продолжают наступать в Ореховском направлении на юге Украины, при этом их подразделения выходят на первую главную линию обороны РФ.

"Российские войска, преимущественно в составе подразделений 58 общевойсковой армии и воздушно-десантных войск России, стремятся остановить украинское контрнаступление, сохраняя собственное наступление на северном направлении вокруг Купянска", – пишет британская разведка.

Также там подчеркивают, что российские войска “стремятся отвлечь Украину от контрнаступления, тем самым заставив ее разделить свои силы между Орехово и Купянском”.

Поскольку Россия добилась небольших успехов у Купянска с начала украинского контрнаступления в июне, она, скорее всего, стремится использовать эти успехи, продолжая ресурсную поддержку в этом направлении. 

“Однако Россия рискует разделить свои силы, пытаясь воспрепятствовать украинскому прорыву”, – заключают разведчики.

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