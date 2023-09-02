



Разведка Британии: РФ рискует разделить силы, пытаясь противостоять прорыву ВСУ

По оценке разведки Британии, россияне, вероятно, пытаются отвлечь Украину от контрнаступления, тем самым заставляя ее разделить свои силы между Орехово и Купянском. Об этом пишет министерство обороны Великобритании.



Отмечается, что ВСУ продолжают наступать в Ореховском направлении на юге Украины, при этом их подразделения выходят на первую главную линию обороны РФ.



"Российские войска, преимущественно в составе подразделений 58 общевойсковой армии и воздушно-десантных войск России, стремятся остановить украинское контрнаступление, сохраняя собственное наступление на северном направлении вокруг Купянска", – пишет британская разведка.



Также там подчеркивают, что российские войска “стремятся отвлечь Украину от контрнаступления, тем самым заставив ее разделить свои силы между Орехово и Купянском”.



Поскольку Россия добилась небольших успехов у Купянска с начала украинского контрнаступления в июне, она, скорее всего, стремится использовать эти успехи, продолжая ресурсную поддержку в этом направлении.



“Однако Россия рискует разделить свои силы, пытаясь воспрепятствовать украинскому прорыву”, – заключают разведчики.