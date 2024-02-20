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Путин заверил, будто с пленными бойцами ВСУ обращались "достойно"
20.02.2024 20:18 Алина Груднева

Путин заверил, будто с пленными бойцами ВСУ обращались "достойно"

Президент России Владимир Путин прокомментировал информацию о том, что войска ВС РФ расстреляли несколько групп украинских военнопленных.

В ходе встречи с российским министром обороны Сергеем Шойгу тот цинично заверил, будто с пленными бойцами ВСУ обращались "достойно".
 
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По словам Путина, ВС РФ якобы "всегда придерживалась международных правовых документов и конвенций" по обращению с военнопленными. Он потребовал от Шойгу, чтобы на Авдеевском направлении россияне придерживались "той же стратегии".

К слову, он похвалил главу МО РФ с "успешным взятием Авдеевки при минимальных потерях". Путин подчеркнул, что наступление ВС РФ продолжается.

"Россия провела большую, тяжелую, боевую работу, чтобы отбить контрнаступление Украины", - похвастался он.

Циничный комментарий Путина относительно военнопленных прозвучал после трех свидетельств о расстреле бойцов ВСУ за последние дни. Изначально в сети показали кадры с казнью двух украинских военных в селе Веселом Бахмутского района. В тот же день поступила информация о расстреле еще шести украинцев во время их отхода с позиции "Зенит" в Авдеевке. А 20 февраля поступила информация о расстреле бойцов ВСУ вблизи села Работино Запорожской области. 
 

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