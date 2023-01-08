



Президент Европарламента выступила за передачу танков Leopard Украине

Президент Европарламента Роберта Метсола выступила за передачу украинским военным танков Leopard.



Об этом пишет издание Tagesschau.



Метсола также приветствовала решение Германии и США о передаче украинским военным БМП Marder и БМП Bradley. По словам президента Европарламента, Россия хочет, чтобы Европа "отвернулась от Украины".



"Этого нельзя допускать. Важно, чтобы Европа продолжала поддерживать украинцев в политическом, гуманитарном и военном плане. Но также важно, чтобы Европа укрепила свои силы обороны и стала настоящим оборонным союзом", - сказала Роберта Метсола.