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Президент Европарламента выступила за передачу танков Leopard Украине
08.01.2023 15:40 Ольга Белозерова

Президент Европарламента выступила за передачу танков Leopard Украине

Президент Европарламента Роберта Метсола выступила за передачу украинским военным танков Leopard.

Об этом пишет издание Tagesschau.

Метсола также приветствовала решение Германии и США о передаче украинским военным БМП Marder и БМП Bradley. По словам президента Европарламента, Россия хочет, чтобы Европа "отвернулась от Украины".

"Этого нельзя допускать. Важно, чтобы Европа продолжала поддерживать украинцев в политическом, гуманитарном и военном плане. Но также важно, чтобы Европа укрепила свои силы обороны и стала настоящим оборонным союзом", - сказала Роберта Метсола. 

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