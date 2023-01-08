Президент Европарламента выступила за передачу танков Leopard Украине
Президент Европарламента Роберта Метсола выступила за передачу украинским военным танков Leopard.
Об этом пишет издание Tagesschau.
Метсола также приветствовала решение Германии и США о передаче украинским военным БМП Marder и БМП Bradley. По словам президента Европарламента, Россия хочет, чтобы Европа "отвернулась от Украины".
"Этого нельзя допускать. Важно, чтобы Европа продолжала поддерживать украинцев в политическом, гуманитарном и военном плане. Но также важно, чтобы Европа укрепила свои силы обороны и стала настоящим оборонным союзом", - сказала Роберта Метсола.