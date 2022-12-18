



Patriot для Украины: Зеленский лично занимается вопросом

Украинский президент Владимир Зеленский лично вовлечен в процесс передачи Украине систем ПВО Patriot.



В интервью французским телеканалам TF1 и LCI Зеленский рассказал, что переговоры по этому вопросу ведутся с Францией, Италией и США. Он отметил, что "лично занимается" этим вопросом.



"Процесс идет, я этим лично занимаюсь. В принципе, это очень для нас нужно... Для меня это важно - это мои личные отношения с президентом Байденом", - сказал Зеленский.