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Patriot для Украины: Зеленский лично занимается вопросом
18.12.2022 16:15 Ольга Белозерова

Patriot для Украины: Зеленский лично занимается вопросом

Украинский президент Владимир Зеленский лично вовлечен в процесс передачи Украине систем ПВО Patriot. 

В интервью французским телеканалам TF1 и LCI Зеленский рассказал, что переговоры по этому вопросу ведутся с Францией, Италией и США. Он отметил, что "лично занимается" этим вопросом.

"Процесс идет, я этим лично занимаюсь. В принципе, это очень для нас нужно... Для меня это важно - это мои личные отношения с президентом Байденом", - сказал Зеленский. 

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