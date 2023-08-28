Операция Top Gun!: ССО Украины ударили по Черноморскому флоту РФ дронами. Фото
Силы специальных операций Украины совместно с другими подразделениями Сил обороны поразили объекты 126-й бригады береговой охраны Черноморского флота РФ.
Известно, что в ходе атаки было применено несколько ударных БПЛА, нанесших поражение по месту дислокации указанного подразделения противника в Перевальном в Крыму. В результате ударов враг понес потери убитыми и ранеными.
"Сложность проведения операции заключалась в определенных особенностях рельефа местности. Но дроны успешно преодолели маршрут и дошли до целей", - отмечается в сообщении.
На фотографии - один из участвовавших в операции БПЛА.