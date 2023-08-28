



Операция Top Gun!: ССО Украины ударили по Черноморскому флоту РФ дронами. Фото

Силы специальных операций Украины совместно с другими подразделениями Сил обороны поразили объекты 126-й бригады береговой охраны Черноморского флота РФ.



Известно, что в ходе атаки было применено несколько ударных БПЛА, нанесших поражение по месту дислокации указанного подразделения противника в Перевальном в Крыму. В результате ударов враг понес потери убитыми и ранеными.



"Сложность проведения операции заключалась в определенных особенностях рельефа местности. Но дроны успешно преодолели маршрут и дошли до целей", - отмечается в сообщении.



На фотографии - один из участвовавших в операции БПЛА.





