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Операция Top Gun!: ССО Украины ударили по Черноморскому флоту РФ дронами. Фото
28.08.2023 10:26 Дара Киевская

Операция Top Gun!: ССО Украины ударили по Черноморскому флоту РФ дронами. Фото

Силы специальных операций Украины совместно с другими подразделениями Сил обороны поразили объекты 126-й бригады береговой охраны Черноморского флота РФ.

Известно, что в ходе атаки было применено несколько ударных БПЛА, нанесших поражение по месту дислокации указанного подразделения противника в Перевальном в Крыму. В результате ударов враг понес потери убитыми и ранеными.

"Сложность проведения операции заключалась в определенных особенностях рельефа местности. Но дроны успешно преодолели маршрут и дошли до целей", - отмечается в сообщении.

На фотографии - один из участвовавших в операции БПЛА.


 

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