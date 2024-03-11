



Официально: Украина начинает переговоры о возобновлении авиасообщений

Украина начинает переговоры с США и ЕС по восстановлению авиаперевозок, - министр по развитию общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.



Активно ведутся переговоры и консультации с администрацией гражданской авиации Израиля, ведь у израильтян, как ни у одной другой страны, также есть шанс атаки на аэропорт в любой момент. Однако опыт Израиля успешный и вселяет оптимизм.



“Примеров, где работают аэропорты, куда в любой момент могут прилетать дроны или ракеты, в мире не так много. Израиль - это самый успешный пример”, - отметил украинский министр.



