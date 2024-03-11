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Официально: Украина начинает переговоры о возобновлении авиасообщений
11.03.2024 09:41 MIGnews.com

Официально: Украина начинает переговоры о возобновлении авиасообщений

Украина начинает переговоры с США и ЕС по восстановлению авиаперевозок, - министр по развитию общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Активно ведутся переговоры и консультации с администрацией гражданской авиации Израиля, ведь у израильтян, как ни у одной другой страны, также есть шанс атаки на аэропорт в любой момент. Однако опыт Израиля успешный и вселяет оптимизм.

“Примеров, где работают аэропорты, куда в любой момент могут прилетать дроны или ракеты, в мире не так много. Израиль - это самый успешный пример”, - отметил украинский министр.

 

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