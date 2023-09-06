



Обстрел Константиновки: возросло число погибших и раненых

Обстрел российскими оккупантами центрального рынка в городе Константиновка Донецкой области в среду, 6 сентября, унес жизни 17 мирных жителей, еще 32 человека получили ранения.



"Поисково-спасательная операция в Константиновке завершена. По состоянию на 18:00 в результате российских обстрелов 17 человек погибли и 32 получили ранения", - сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко по итогам завершения поисково-спасательной операции.







Напомним, что обстрел начался около 14:00 среды. В результате попадания снарядов в торговых павильонах рынка возник пожар. Было повреждено 20 магазинов, линии электропередач, административное здание и пятый этаж жилого дома, сгорели легковые автомобили и восемь торговых объектов.



Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч.2 ст.438 УК Украины).