



Не только "шахеды": ВСУ подбили российский корабль "Новочеркасск"

В ночь на 26 декабря Вооруженные силы Украины отчитались об уничтожении российских ударных дронов и еще одного корабля.



По данным пресс-службы Воздушных сил ВСУ, с вечера по юго-востоку страны россиянами было запущено 19 БПЛА типа Shahed-136/131 из районов Балаклава – Крым и Приморско-Ахтар – РФ.



"В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины уничтожено 13 ударных БпЛА "Shahed-136/131" в пределах Одесской, Херсонской, Николаевской и Хмельницкой областей", - сообщили в воздушных силах.



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Более того, около 2:30 тактическая авиация атаковала крылатыми ракетами большой десантный корабль Черноморского флота РФ "Новочеркасск" в Феодосийском районе. "Результат – на лицо", — пишут в Воздушных силах.



По словам командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука, военные проделали филигранную работу.



"А флота на России становится все меньше! На этот раз вслед за флагманом ЧФ РФ – крейсером "Москва", следует большой десантный корабль "Новочеркасск". Спасибо пилотам Воздушных сил и всем причастным за филигранную работу! Надевайте штаны и "по-домашнему уезжайте" из нашего Крыма, пока еще не поздно", - сказал он.

