



Над Украиной уничтожены восемь крылатых ракет

Воздушные силы Вооруженных сил Украины уничтожили восемь крылатых ракет россиян.



"В ночь на 13 января противник нанес ракетный удар по Украине, применив крылатые, аэробалистические, баллистические, авиационные, зенитные управляемые ракеты и ударные БплА. Всего зафиксировано 40 средств воздушного нападения противника", - сообщили в ВС ВСУ.



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В частности, из Белгородской области были запущены 7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400, из Курской - 3 ударных БпЛА "Shahed-136/131", из Тамбова с шести самолетов МиГ-31К - 6 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал", из Каспиского моря - до 12 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 с 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.



Также из Брянской области россияне запустили по Украине 6 крылатых ракет Х-22 с бомбардировщиков Ту-22М3, с оккупированной части Херсонской области - 2 управляемые авиационные ракеты Х-31П с двух самолетов Су-35, из Брянской области - 4 управляемые авиационные ракеты Х-59 с двух самолетов Су-34.



"В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны уничтожено: 7 крылатых ракет Х-101/х-555/Х-55; 1 управляемую авиационную ракету Х-59. Более 20 всех перечисленных средств воздушного нападения, не попавших в статистику сбитых, не достигли своих целей в результате активного противодействия средствами радиоэлектронной борьбы! Кроме того, "не имеющие аналогов" российские ракеты становятся все хуже и летят бог знает куда! Впрочем, это не значит, что они не представляют угрозы, скорее наоборот! Поэтому будьте бдительны, не игнорируйте тревогу, особенно с применением "баллистики", - резюмировали в ВС ВСУ.