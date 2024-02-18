



"Мы дома": в ВС РФ радуются захвату Авдеевки

Российские военные радуются захвату Авдеевки, откуда по официальным данным были выведены украинские силы.



Один из таких "военных", который благодарит, что они "дома", показали в социальных сетях.



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Что примечательно, Авдеевка в ходе войны была почти полностью разрушена. По данным ВС РФ, они якобы на "100% контролируют город".



По данным РБК-Украина со ссылкой на россиян, операцией по захвату Авдеевки руководил генерал-полковник Андрей Мордвичев.