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"Мы дома": в ВС РФ радуются захвату Авдеевки
18.02.2024 13:27 Алина Груднева

"Мы дома": в ВС РФ радуются захвату Авдеевки

Российские военные радуются захвату Авдеевки, откуда по официальным данным были выведены украинские силы.

Один из таких "военных", который благодарит, что они "дома", показали в социальных сетях.

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Что примечательно, Авдеевка в ходе войны была почти полностью разрушена. По данным ВС РФ, они якобы на "100% контролируют город".

По данным РБК-Украина со ссылкой на россиян, операцией по захвату Авдеевки руководил  генерал-полковник Андрей Мордвичев.

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